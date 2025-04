Parma-Inter la probabile formazione di Chivu | un solo dubbio

Parma-Inter. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per mantenere la vetta della classifica e tenere lontano il Napoli, impegnata lunedì a Bologna. Mentre i ducali, allenati da Christian Chivu, andranno a caccia di punti per la lotta salvezza. Di seguito la probabile formazione degli emiliani.LA PARTITA – Christian Chivu ritrova l'Inter, questa volta da avversario. Il tecnico del Parma, con un passato da calciatore e da allenatore delle giovanili nerazzurre, affronterà per la prima volta in carriera la sua ex squadra. L'allenatore rumeno si troverà di fronte la squadra di Inzaghi, in piena lotta scudetto che non potrà concedersi passi falsi, se vuole mantenere il vantaggio sul Napoli. Anche i ducali però necessitano di punti per allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione.

