Una domenica con allerta meteo per vento forte in tutta la Toscana

forte vento a caratterizzare la giornata di domenica nella zona nord est della Toscana.Emessa allerta meteo di colore giallo su tutta la Toscana per vento forte. L’avviso di criticità è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale ed avrà valore dalle 12.Dalla tarda mattinata venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 chilometri all’ora. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibile raffiche ancora più forti sui rilievi dell’Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell’Arcipelago.Possibili inoltre brevi temporali sulle zone centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso pisano e livornese).Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE – Sarà ila caratterizzare la giornata dinella zona nord est della.Emessadi colore giallo sulaper. L’avviso di criticità è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale ed avrà valore dalle 12.Dalla tarda mattinata venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 chilometri all’ora. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibile raffiche ancora più forti sui rilievi dell’Appennino, sulle zone sottoin alta collina, sulla costa e nell’Arcipelago.Possibili inoltre brevi temporali sulle zone centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso pisano e livornese).Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezionedel sito della Regione, accessibile all’indirizzo http://www.

