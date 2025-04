Juventusnews24.com - Yildiz raccontato da Tudor: «Per essere campioni ci vogliono costanza e mentalità, è il cervello che decide! Ha ancora da lavorare ma è in una buona partenza»

di Redazione JuventusNews24, attaccante della Juve, è stato spronato da Igor, che ha parlato così in conferenza stampa: ecco le sue riflessioni sul turco!Igordà una carezza a Kenan. L’allenatore bianconero esprime il suo parere del numero 10 nel corso della conferenza stampa pre Roma Juve.– «Posso dire quanto ho visto fino ad ora. Perci vuoledi prestazioni e si ottiene con la. È ilche. Vedo un ragazzo giovane, serio, dedicato al calcio. Poi le doti si vedono, le vediamo tutti. Invito lui e tutti quanti dicostanti nella crescita e nel lavoro, non accontentarsi. Isi allenano sempre al massimo, giocano in modo uguale contro il Real Madrid o contro una squadra piccola. Hadama è in una».