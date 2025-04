Chiara Ferragni taglia il personale con giallo sull’aiutino pubblico. Mistero sui conti della holding, l’effetto anche sulla sorella Valentina.

Leggi su Open.online

La cura imposta da Claudio Calabi alla società Fenice diha imposto l’uscita di una parte rilevante deldipendentesocietà. Secondo i dati contenuti nel doppio bilancio al 31 dicembre 2023 e al 30 novembre 2024 depositato in versione integrale nel registro delle Camere di commercio dopo l’approvazione di qualche settimana fa, sono stati impiegati 210 mila euro in scivoli per l’uscita del, che nel 2023 era composto da 27 dipendenti (1 quadro, 21 impiegati e 5 altri contratti). Oltre all’impiego di questi fondi che erano stati appostati già nel bilancio 2023 a fondo rischi, insieme agli impegni finanziari con Agcom dopo l’inchiesta sui Pandori Balocco e le uova di Pasqua dei Dolci Preziosi, agli accordi transattivi da 160 mila euro con il padrone di ufficio abbandonato anticipatamente nel gennaio 2025 e oltre i 4,2 milioni di euro per «contenziosi pendenti e potenziali».