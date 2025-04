Dazi Giorgetti | Niente panico serve un approccio pragmatico e razionale

Dazi Usa, il governo italiano «sta seguendo un approccio pragmatico e razionale». L’ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Siamo impegnati in una de-escalation con l’amministrazione Trump. Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del panico. Le Borse agiscono in modo razionale e talvolta irrazionale, seguendo altri tipi di istinti», ha dichiarato riferendosi al tonfo dei mercati nei giorni successivi all’annuncio del presidente americano. «Come governo», ha continuato, «dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controDazi che potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e per noi». In ogni caso, la politica commerciale è di competenza dell’Unione europea – come ribadito nelle stesse ore dal ministro degli Esteri Antonio Tajani – e il governo può solo «portare gli interessi dell’Italia in Europa». Lettera43.it - Dazi, Giorgetti: «Niente panico, serve un approccio pragmatico e razionale» Leggi su Lettera43.it Sul tema deiUsa, il governo italiano «sta seguendo un». L’ha detto il ministro dell’Economia Giancarlointervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Siamo impegnati in una de-escalation con l’amministrazione Trump. Il messaggio è che non bisogna pigiare il bottone del. Le Borse agiscono in modoe talvolta ir, seguendo altri tipi di istinti», ha dichiarato riferendosi al tonfo dei mercati nei giorni successivi all’annuncio del presidente americano. «Come governo», ha continuato, «dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, valutare gli impatti ed evitare di partire con una politica di controche potrebbe essere semplicemente dannosa per tutti e per noi». In ogni caso, la politica commerciale è di competenza dell’Unione europea – come ribadito nelle stesse ore dal ministro degli Esteri Antonio Tajani – e il governo può solo «portare gli interessi dell’Italia in Europa».

