Davidemaggio.it - Sangiovanni riparte da Che Tempo Che Fa

E’ arrivato il momento perdel ritorno alle scene. Dopo il periodo di pausa, avvenuto a febbraio 2024 per via di un dichiarato disagio personale, l’ex allievo di Amici è pronto a far conoscere la sua nuova musica,ndo dall’appuntamento di domani di CheChe Fa sul Nove.Ospite di Fabio Fazio,presenterà in anteprima TV il nuovo singolo Luci allo xeno, disponibile in streaming dal prossimo 9 aprile e in radio dall’11 aprile. Nuovo lavoro discografico, dunque, che il cantante ha annunciato la scorsa settimana attraverso un video su Instagram che ha di fatto sancito il suo ‘ritorno pubblico’:Ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio; sono tonato in studio a scrivere, a cantare. Che dire? Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo, tutto l’affetto che ho ricevuto.