Iodonna.it - In cotone, a costine, in pizzo o effetto crochet. Insieme a mocassini, décolleté e sandali, i calzini del momento si preparano a rivoluzionare outfit di ogni tipo

Leggi su Iodonna.it

Attenzione micro,macro. Sono molti i fattori che determinano la riuscita di un look, dalla palette cromatica scelta all’incontro di silhouette e materiali differenti. Non sono tuttavia da sottovalutare dettagli che all’apparenza potrebbero risultare secondari o superflui, capaci invece diun intero. Un esempio? Le calze donna particolari tanto desiderate nella Primavera 2025. Borse e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Mai come in questa stagione calda, infatti, gambaletti e calzettoni difattura e tessuto sono pronti a dire la loro.