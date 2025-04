Grande Fratello scatta il bacio tra il concorrente e la bellissima | come li beccano VIDEO

scatta il bacio tra i due vip. Il momento, immortalato in un VIDEO diventato virale sui social, ha scatenato una pioggia di commenti e speculazioni sulla nascita di una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due si trovavano in un noto locale milanese insieme a Helena Prestes e al modello Javier Martinez. Quella che sembrava una semplice uscita tra amici si è trasformata in qualcosa di più intimo, i due si sono lasciati andare a un bacio appassionato, davanti a numerosi presenti. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Tv in lutto, addio al famoso attore: indimenticabile in quella serieLeggi anche: “Per me è stato un Grande dolore”: Selvaggia Lucarelli, la rivelazione sul figlio spiazza tuttiFederico Chimirri e Mariana Rodriguez beccati insieme: scatta il bacio La vita sentimentale di Mariana Rodriguez, sorella della più nota Helena Prestes, è finita al centro del gossip dopo un episodio che ha catturato l’attenzione dei fan e dei media. Tvzap.it - “Grande Fratello”, scatta il bacio tra il concorrente e la bellissima: come li beccano (VIDEO) Leggi su Tvzap.it Personaggi Tv.iltra i due vip. Il momento, immortalato in undiventato virale sui social, ha scatenato una pioggia di commenti e speculazioni sulla nascita di una nuova coppia nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due si trovavano in un noto locale milanese insieme a Helena Prestes e al modello Javier Martinez. Quella che sembrava una semplice uscita tra amici si è trasformata in qualcosa di più intimo, i due si sono lasciati andare a unappassionato, davanti a numerosi presenti. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Tv in lutto, addio al famoso attore: indimenticabile in quella serieLeggi anche: “Per me è stato undolore”: Selvaggia Lucarelli, la rivelazione sul figlio spiazza tuttiFederico Chimirri e Mariana Rodriguez beccati insieme:ilLa vita sentimentale di Mariana Rodriguez, sorella della più nota Helena Prestes, è finita al centro del gossip dopo un episodio che ha catturato l’attenzione dei fan e dei media.

