Secoloditalia.it - Anche l’ex ministro Tria loda Meloni: “Sui dazi ha ragione. Si muove da vero leader”

L’equilibrio del mondo traballa, ma Giovanniresta lucido. Da exdell’Economia osserva il “terremotoario” scatenato da Washington, analizza la risposta europea – e ne misura le crepe – ma soprattutto riconosce, senza esitazioni, che «la calma della premier è da». In un’Europa che va in ordine sparso, il professore sceglie di puntare su Giorgia: «Mi rassicura».: “Ainon aggiungerei altri”Trump impugna il lavagnone e annuncia nuove tariffe. L’Unione europea pensa a una rappresaglia, ma, intervistato dal Foglio, invita tutti a non fare mosse azzardate, se non addirittura sbagliate. «Ainon aggiungerei altri. Di sicuro non mi darei martellate in testa. Stare al gioco americano è un errore». E aggiunge: «In tutte le guerre, comprese quelle commerciali, vince chi ha perso meno.