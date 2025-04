Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la strada per quell’attaccante si fa sempre più in salita! Giuntoli ha una sola speranza per prenderlo: come stanno le cose!

di RedazionentusNews24, si fapiù complesso il percorso che conduce a quel giocatore! EccoleJonathan David si allontanadi più dal. Lo rivela la redazione di.com. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante canadese piace davvero tanto alla società e soprattutto a Cristiano. C’è un “però” da non sottovalutare: l’ingaggio.L’attaccante del Lille fa delle richieste esose per il suo prossimo approdo. Decisamente troppo esose per il dirigente bianconero, che ha bloccato le trattative con il centravanti. Dalla sua, però, ha una: la riduzione delle stesse richieste economiche.Leggi suntusnews24.com