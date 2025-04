Ilfattoquotidiano.it - Milano, capriolo resta intrappolato nel Naviglio Grande: il salvataggio dei vigili del fuoco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, sabato 5 aprile, ideldihanno salvato unrimasto incastrato in un canale vicino alnel comune di Zibido San Giacomo, a sud di. Dopo averlo tratto in salvo dall’acqua, catturandolo con alcune reti, ed essersi assicurati che stesse bene, l’animale è stato rimesso subito in libertàL'articolonel: ildeidelproviene da Il Fatto Quotidiano.