Giorgetti | Niente panico sui dazi per gli aiuti alle imprese sospendere le regole di bilancio Ue

dazi introdotti da Donald Trump, “noi siamo impegnati in quella che potremmo definire una de-escalation della tensione con l’amministrazione statunitense”: lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel suo discorso al workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”, organizzato da The European House Ambrosetti a Villa d’Este. “Come governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, valutare esattamente gli impatti ed evitare di partire con una politica di politica di contro-dazi che potrebbe essere semplicemente soltanto dannosa per tutti e soprattutto per noi”, spiega.Giorgetti: “Come per il Covid anche sui dazi l’Ue sospenda le regole di bilancio”Questo approccio va esteso “anche a livello europeo. A chi dice che l’Italia deve trattare da sola, io dico semplicemente che il governo italiano, ovviamente, pensando al tipo di economia che rappresenta, deve portare giustamente gli interessi italiani in Europa. Secoloditalia.it - Giorgetti: “Niente panico sui dazi, per gli aiuti alle imprese sospendere le regole di bilancio Ue” Leggi su Secoloditalia.it Dopo i recentiintrodotti da Donald Trump, “noi siamo impegnati in quella che potremmo definire una de-escalation della tensione con l’amministrazione statunitense”: lo dice il ministro dell’Economia Giancarlonel suo discorso al workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”, organizzato da The European House Ambrosetti a Villa d’Este. “Come governo dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, valutare esattamente gli impatti ed evitare di partire con una politica di politica di contro-che potrebbe essere semplicemente soltanto dannosa per tutti e soprattutto per noi”, spiega.: “Come per il Covid anche suil’Ue sospenda ledi”Questo approccio va esteso “anche a livello europeo. A chi dice che l’Italia deve trattare da sola, io dico semplicemente che il governo italiano, ovviamente, pensando al tipo di economia che rappresenta, deve portare giustamente gli interessi italiani in Europa.

