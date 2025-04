Calcio studio Fifa | dai Mondiali per club e del 2026 impatto da 47 miliardi per gli Usa

studio congiunto della Fifa e dell’OMC stima che l’impatto economico del Mondiale per club e della Fifa World Cup negli Stati Uniti raggiunga i 47 miliardi di dollari. Le analisi evidenziano la portata del fenomeno socioeconomico generato dai principali tornei Fifa, sia negli Stati Uniti che a livello globale. I due tornei contribuiranno inoltre a un incremento di 62 miliardi di dollari al prodotto interno lordo globale, e si prevede che in America si creeranno 290 mila nuovi posti di lavoro grazie a questi eventi.I dati sono stati raccolti da OpenEconomics (OE), un’organizzazione indipendente che assiste istituzioni e aziende nell’elaborazione di politiche e progetti d’investimento. Questo studio rappresenta l’ultimo esempio della collaborazione tra la Fifa e l’OMC, in seguito alla pubblicazione dell’iniziativa GoalEconomy, che analizza l’impatto della Coppa del Mondo femminile Fifa™ 2023, la più grande edizione mai disputata, svoltasi in Australia e Nuova Zelanda. Leggi su Sportface.it Unocongiunto dellae dell’OMC stima che l’economico del Mondiale pere dellaWorld Cup negli Stati Uniti raggiunga i 47di dollari. Le analisi evidenziano la portata del fenomeno socioeconomico generato dai principali tornei, sia negli Stati Uniti che a livello globale. I due tornei contribuiranno inoltre a un incremento di 62di dollari al prodotto interno lordo globale, e si prevede che in America si creeranno 290 mila nuovi posti di lavoro grazie a questi eventi.I dati sono stati raccolti da OpenEconomics (OE), un’organizzazione indipendente che assiste istituzioni e aziende nell’elaborazione di politiche e progetti d’investimento. Questorappresenta l’ultimo esempio della collaborazione tra lae l’OMC, in seguito alla pubblicazione dell’iniziativa GoalEconomy, che analizza l’della Coppa del Mondo femminile™ 2023, la più grande edizione mai disputata, svoltasi in Australia e Nuova Zelanda.

