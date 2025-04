Internews24.com - Parma Inter, c’è l’ostacolo Chivu sulla strada di Inzaghi: i destini degli allenatori si incrociano di nuovo dopo il 2023…

di Redazionesi troverà di fronte colui che avrebbe potuto raccogliere la sua eredità in caso di esonero due anni faLe strade di Cristiane Simonesi erano quasi incrociate due anni fa. Oggi, i due si affronteranno per conquistare tre punti cruciali, rispettivamente comedi. Tuttavia, nel 2023, in un momento delicato dell’avventura dell’ex tecnico della Lazio, l’eroe del Triplete avrebbe potuto prendere il suo posto propriopanchina nerazzurra. Questo è quanto viene sottolineato da TuttoSport nell’edizione di oggi.LE PAROLE DI TUTTOSPORT E IL RITORNO AL 2023- «Prima metà di aprile del 2023, l’in campionato arranca, il primo del mese perde a San Siro con la Fiorentina, il 7 viene agguantata al 90’ sull’1-1 dalla Salernitana all’Arechi e il 15 a San Siro perde per 1-0 contro il Monza.