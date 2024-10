Ponte sullo Stretto, c’è l’accordo con l’Ue: 25 milioni per il 50 per cento delle opere ferroviarie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Circa 25 milioni di euro dall’Ue per una parte dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. Ad annunciarlo è stata la società Stretto di Messina spa, che nella mattinata del 21 ottobre ha raggiunto un accordo con la Cinea, la Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea. È stato firmato il cosiddetto Grant Agreement per il cofinanziamento dei costi di progettazione esecutiva, relativi alle opere ferroviarie. E si tratta, appunto, di «un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro», che come spiegato dalla Stretto di Messina servirà per coprire il 50 per cento dei costi dell’infrastruttura ferroviaria. Matteo Salvini con un plastico del Ponte sullo Stretto di Messina (ANSA). Lettera43.it - Ponte sullo Stretto, c’è l’accordo con l’Ue: 25 milioni per il 50 per cento delle opere ferroviarie Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Circa 25di euro dalper una parte dei lavori deldi Messina. Ad annunciarlo è stata la societàdi Messina spa, che nella mattinata del 21 ottobre ha raggiunto un accordo con la Cinea, la Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea. È stato firmato il cosiddetto Grant Agreement per il cofinanziamento dei costi di progettazione esecutiva, relativi alle. E si tratta, appunto, di «un contributo a fondo perduto di circa 25di euro», che come spiegato dalladi Messina servirà per coprire il 50 perdei costi dell’infrastruttura ferroviaria. Matteo Salvini con un plastico deldi Messina (ANSA).

