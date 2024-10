Poggiomarino, eletti con i voti del clan: 3 arresti. C’è anche il sindaco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle prime ore di oggi, i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che ha portato all’arresto di tre persone residenti a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Poggiomarino, eletti con i voti del clan: 3 arresti. L'articolo Poggiomarino, eletti con i voti del clan: 3 arresti. C’è anche il sindaco Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Poggiomarino, eletti con i voti del clan: 3 arresti. C’è anche il sindaco Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle prime ore di oggi, i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che ha portato all’arresto di tre persone residenti a, in provincia di Napoli.con idel: 3. L'articolocon idel: 3. C’èilTeleclubitalia.

