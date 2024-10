Podcast live sul palco del Teatro Orione | c’è Nesli ma anche Psicologa Cruda

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

I arrivano sul del Nuovo: all'interno della nuova ed interessante stagione 2024/2025 trovano infatti spazio format diversi dal consueto spettacolo teatrale e il #NoFilter ne è un esempio perfetto. La speaker di RDS Francesca Romana D'Andrea intervista una serie di ospiti vip in una veste insolita: vestiti in abiti da casa, seduti su un comodo divano, l'intervista è per forza di cose diversa dal solito. Si parla di scelte personali, di aspetti intimi di vita e di carriera, ma si mettono alla prova gli ospiti con prove "casalinghe".