Paderno, l'asilo via Trento sarà demolito: troppo pericoloso. E cosa arriverà?

Il vecchio asilo di via Trento di Paderno Dugnano si avvia verso la demolizione e il recupero dell'area sarà per finalità sociali. Per il momento è solo un'idea, ma il Comune è pronto ad avviare una manifestazione di interesse. Paderno, l'asilo di via Trento sarà demolito L'obiettivo è duplice: verificare l'esistenza di soggetti interessati all'acquisto

