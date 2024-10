Orlando: “Il Napoli? Se finiva il primo tempo 2-0 per l’Empoli non c’era nulla di male, e sul rigore…” (Di lunedì 21 ottobre 2024) A commentare l’ultimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando, che – tra l’altro – ha commentato anche la prestazione del Napoli ad Empoli forse in modo incompleto, dimenticando che un partita di calcio dura 90? e che vi sono anche altre situazioni da analizzare. Forse Orlando ha spento la tv oppure (se presente allo stadio) ha abbandonato la visione della partita anzitempo. Sul mezzo rigore, spero che il collega si esprimerà in tali termini anche quando i mezzi rigori si assegnano alle dirette concorrenti del Napoli. Rigore che – secondo la maggioranza degli opinionisti- era netto. Oppure anche per i mezzi rigori non esiste uniformità di valutazione? Quale la vittoria più importante tra le big?“La Juventus fatica negli ultimi 30 metri ma mostra solidità, corsa, fisicità. Mi impressiona per questo. Terzotemponapoli.com - Orlando: “Il Napoli? Se finiva il primo tempo 2-0 per l’Empoli non c’era nulla di male, e sul rigore…” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) A commentare l’ultimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Massimo, che – tra l’altro – ha commentato anche la prestazione delad Empoli forse in modo incompleto, dimenticando che un partita di calcio dura 90? e che vi sono anche altre situazioni da analizzare. Forseha spento la tv oppure (se presente allo stadio) ha abbandonato la visione della partita anzi. Sul mezzo rigore, spero che il collega si esprimerà in tali termini anche quando i mezzi rigori si assegnano alle dirette concorrenti del. Rigore che – secondo la maggioranza degli opinionisti- era netto. Oppure anche per i mezzi rigori non esiste uniformità di valutazione? Quale la vittoria più importante tra le big?“La Juventus fatica negli ultimi 30 metri ma mostra solidità, corsa, fisicità. Mi impressiona per questo.

