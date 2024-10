Operaio viene investito da un ritorno di fiamma: 43enne ricoverato con gravi ustioni al volto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un 43enne è rimasto gravemente ustionato al volto dopo essere stato investito da un ritorno di fiamma. L'Operaio stava miscelando alcune sostanze chimiche in un'azienda del Varesotto che produce nastro adesivo. Fanpage.it - Operaio viene investito da un ritorno di fiamma: 43enne ricoverato con gravi ustioni al volto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unè rimasto gravemente ustionato aldopo essere statoda undi. L'stava miscelando alcune sostanze chimiche in un'azienda del Varesotto che produce nastro adesivo.

Operaio investito da un ritorno di fiamma : è grave - Il ritorno di fiamma, il fuoco sul viso e la corsa dei soccorsi. Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre a Uboldo, in provincia di Varese. Un uomo è rimasto ferito all'interno dell'azienda dove lavora ed è stato portato in ospedale con urgenza. Tutto è accaduto pochi... (Milanotoday.it)

Infortunio a Uboldo - operaio investito al volto da un ritorno di fiamma in una fabbrica di nastri adesivi - L’uomo ha riportato ustioni al volto di secondo grado. Uboldo (Varese) – Poco prima delle 16 a Uboldo si è verificato un grave incidente sul lavoro, l’ennesimo in Lombardia. È stato soccorso da un’ambulanza e dall’automedica e portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. . All’interno dell’azienda Sicad di via Caduti della Liberazione, che produce nastri adesivi, un operaio di 43 anni è ... (Ilgiorno.it)

Investito dal ritorno di fiamma. Anziano grave in ospedale - Il settantottenne ieri avrebbe utilizzato dell’alcol per “avviare“ il fuoco, nell’abitazione dove vive a Petrignano di Assisi. Per accelerare le operazioni, è arrivato anche l’elisoccorso regionale Nibbio, con a bordo personale medico. L’uomo, stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra fosse impegnato ad accendere il camino, operazione che peraltro faceva con molta frequenza. (Lanazione.it)