Novena a San Giovanni Paolo II: tutto il mondo lo omaggia | Nono giorno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa Novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. Tra i primi monumenti dedicati alla figura del Santo Pontefice annoveriamo la statua innalzata a Roma, in Piazza dei Cinquecento, che porta L'articolo Novena a San Giovanni Paolo II: tutto il mondo lo omaggia Nono giorno proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: tutto il mondo lo omaggia | Nono giorno Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questaè un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa diII, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. Tra i primi monumenti dedicati alla figura del Santo Pontefice annoveriamo la statua innalzata a Roma, in Piazza dei Cinquecento, che porta L'articoloa SanII:illoproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novena a San Giovanni Paolo II : perdona chi voleva ucciderlo | Ottavo giorno - . . . Il 13 maggio del 1981, in Piazza San Pietro, un killer di nome Mehmet Ali A?ca, sparò quattro colpi di pistola, ferendo. Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. (Lalucedimaria.it)

Novena a San Giovanni Paolo II : indimenticabile GMG a Roma | Settimo giorno - . . Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. San Giovanni Paolo II invitò i giovani cattolici a partecipare alla XV Giornata Mondiale della Gioventù, a Roma, esortandoli con queste parole:. (Lalucedimaria.it)

Novena a San Giovanni Paolo II : segna un nuovo corso della storia | Sesto giorno - Poco prima. . Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. . . Il 16 ottobre del 1978 si levò la fumata bianca in Piazza San Pietro, era stato eletto il nuovo Pontefice. (Lalucedimaria.it)