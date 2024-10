Natalità, non si arresta il declino demografico (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italia la crisi demografica non si ferma. Anche per il 2023 l’Istat certifica un calo importante dei nuovi nati. Colpisce un dato, per ogni mille persone lo scorso anno sono nati soltanto 6 bambini. Servizio di Raffaella Frullone Natalità, non si arresta il declino demografico TG2000. Tv2000.it - Natalità, non si arresta il declino demografico Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italia la crisi demografica non si ferma. Anche per il 2023 l’Istat certifica un calo importante dei nuovi nati. Colpisce un dato, per ogni mille persone lo scorso anno sono nati soltanto 6 bambini. Servizio di Raffaella Frullone, non siilTG2000.

