Napoli pestaggio a Veterinaria della Federico II | quattro arresti

"La classica spedizione punitiva in stile criminale – afferma il testimone – questa volta dopo il decesso di un cane. Gli studenti universitari sono stati portati nelle aule sopra, due medici sono stati aggrediti brutalmente", è il racconto di un testimone di quel che è accaduto a Napoli nel dipartimento di Veterinaria della Federico II. "Addirittura due delle donne hanno divelto i pali di ferro dal prato del cortile. I carabinieri sono arrivati mezz'ora dopo, loro continuavano a minacciare e inveire anche contro di loro. Per nostra fortuna siamo riusciti, cani, gatti e animali vari al seguito, ad uscire", dettaglia ancora. E stamattina i carabinieri hanno arrestato due uomini e due donne, accusate di avere partecipato al raid punitivo avvenuto, quindi, dopo la morte del cane di uno dei responsabili dell'aggressione.

