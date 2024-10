Monreale, arriva il finanziamento per la nuova mensa scolastica di Pioppo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Comune di Monreale è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per la costruzione di una nuova mensa scolastica, presso il plesso della scuola Scuola Secondaria di primo grado Margherita di Navarra di Pioppo. L’importo assegnato è di 232.500,00 che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto redatto dall’ingegnere Simona (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, arriva il finanziamento per la nuova mensa scolastica di Pioppo Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Comune diè stato ammesso adal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per la costruzione di una, presso il plesso della scuola Scuola Secondaria di primo grado Margherita di Navarra di. L’importo assegnato è di 232.500,00 che saranno utilizzati per la realizzazione del progetto redatto dall’ingegnere Simona (live.it)

