Miska Ruggeri assume la presidenza dell'ente teatrale regionale: un nuovo capitolo per il Teatro Stabile d'Abruzzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con la nomina di Miska Ruggeri a presidente dell'ente teatrale regionale, si apre un nuovo capitolo per il Teatro Stabile d'Abruzzo. Ruggeri, che subentra a Pietrangelo Buttafuoco, eletto per la sua esperienza e competenza, rappresenta una scelta significativa nel panorama culturale abruzzese. Questo cambio di leadership giunge dopo quattro anni di presidenza di Buttafuoco, il quale ha recentemente deciso di intraprendere una nuova avventura alla Biennale di Venezia. La delibera della Giunta regionale, favorita dall'assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo, conferisce a Ruggeri il compito di guidare un'importante istituzione culturale in un periodo di sfide e opportunità. Il profilo di Miska Ruggeri Miska Ruggeri, 52 anni e originario dell'Aquila, porta con sé un ricco bagaglio di esperienza nel campo della cultura.

Miska Ruggeri Nuovo Presidente del TSA ed altri provvedimenti - Su proposta dell’assessore al Bilancio e al Personale, Mario Quaglieri, è stata approvata la macrostruttura organizzativa della Giunta Regionale. Questo avviso è finalizzato a costituire un elenco di professionisti da nominare come Commissari per le fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche, in caso di violazioni statutarie o comportamenti gestionali non conformi alla ... (Abruzzo24ore.tv)