Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, da domani la vendita dei biglietti del settore ospiti

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sarà il big match del turno infrasettimanale del 29 Ottobre. Di seguito quanto comunicato dalla SSCsul proprio sito ufficiale in merito alladeidel, ladei tagliandi delLa SSCinforma che iper il match, in programma martedì 29 ottobre 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza dio, saranno incon le seguenti modalità:dei tagliandi per ilsolo per coloro che sono in possesso di fidelity card della SSC. Il prezzo deidiè di € 39 e possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com e nei circuiti diVivaticket. Inizio vendite: martedì 22 ottobre alle ore 15:00. Chiusura vendite: lunedì 28 ottobre ore 19:00.