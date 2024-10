Milan-Club Brugge, Fonseca: “Siamo dei santi, dobbiamo essere più diavoli” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Champions è una competizione diversa. Le prime due sono state due gare diverse, la prima con il Liverpool Siamo stati in difficoltà mentre la seconda con il Leverkusen con qualità. Quello che vogliamo fare è continuare a crescere anche in questa competizione. Non è una gara decisiva ma dobbiamo vincere”. Queste le parole dell’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge: “Non penso molto al futuro a lungo termine, non abbiamo vinto le prime due partite ma dobbiamo pensare a vincere la prossima. Adesso ci saranno tante gare e dobbiamo pensare una alla volta. Sento che piano piano stiamo arrivando a cose che penso che saranno importanti per la squadra. I primi 30 minuti con l’Udinese abbiamo visto tante cose importanti e belle. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Champions è una competizione diversa. Le prime due sono state due gare diverse, la prima con il Liverpoolstati in difficoltà mentre la seconda con il Leverkusen con qualità. Quello che vogliamo fare è continuare a crescere anche in questa competizione. Non è una gara decisiva mavincere”. Queste le parole dell’allenatore del, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il: “Non penso molto al futuro a lungo termine, non abbiamo vinto le prime due partite mapensare a vincere la prossima. Adesso ci saranno tante gare epensare una alla volta. Sento che piano piano stiamo arrivando a cose che penso che saranno importanti per la squadra. I primi 30 minuti con l’Udinese abbiamo visto tante cose importanti e belle.

