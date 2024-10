Milan, Baresi: “Contro il Bruges per trovare punti e continuità” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo far punti dopo le prime due andate male, speriamo di trovare continuità. È una cosa che ci manca, perché fare prestazioni ti aiuta ad avere fiducia, aiuta i giocatori e tutto l’ambiente, trasmette entusiasmo. Se sta bene, la squadra ha qualità importanti, insieme si può fare bene”. Così Franco Baresi, a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’, in vista della gara di Champions League tra Milan e Bruges di domani. Milan, Baresi: “Contro il Bruges per trovare punti e continuità” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Domani è una partita bella e importante perché dobbiamo fardopo le prime due andate male, speriamo di. È una cosa che ci manca, perché fare prestazioni ti aiuta ad avere fiducia, aiuta i giocatori e tutto l’ambiente, trasmette entusiasmo. Se sta bene, la squadra ha qualità importanti, insieme si può fare bene”. Così Franco, a margine della presentazione del progetto ‘In Gioco per il Futuro’, in vista della gara di Champions League tradi domani.: “ilper” SportFace.

