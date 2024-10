Migranti, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto legge (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo avevano annunciato, con l’ufficialità arrivata nel tardo pomeriggio del 21 ottobre. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia Migranti, dopo quanto accaduto con lo stop della magistratura al trasferimento di alcuni profughi nei Cpr albanesi fortemente voluti dal governo Meloni. Particolare attenzione è stata rivolta all’indicazione dei Paesi sicuri, quelli verso cui effettuare i rimpatri immediati: ridefinendola una norma primaria, quindi più “forte” rispetto al decreto del ministero degli Esteri in vigore fino a oggi, in cui questo aveva una valenza secondaria. La conferma dei 22 Paesi sicuri, ma una sentenza della Corte Ue potrebbe complicare le cose Secondo quanto emerso il nuovo decreto legge ha confermato la lista delle 22 provenienze considerate sicure dal governo. Lettera43.it - Migranti, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto legge Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo avevano annunciato, con l’ufficialità arrivata nel tardo pomeriggio del 21 ottobre. Ildeihato unin materia, dopo quanto accaduto con lo stop della magistratura al trasferimento di alcuni profughi nei Cpr albanesi fortemente voluti dal governo Meloni. Particolare attenzione è stata rivolta all’indicazione dei Paesi sicuri, quelli verso cui effettuare i rimpatri immediati: ridefinendola una norma primaria, quindi più “forte” rispetto aldel ministero degli Esteri in vigore fino a oggi, in cui questo aveva una valenza secondaria. La conferma dei 22 Paesi sicuri, ma una sentenza della Corte Ue potrebbe complicare le cose Secondo quanto emerso ilha confermato la lista delle 22 provenienze considerate sicure dal governo.

