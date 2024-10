Migrante ucciso da poliziotto, la decisione sull’agente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Svolta nella terribile vicenda della morte di un giovane di 26 anni, sparato e ucciso da un agente della Polfer. Il fattaccio è avvenuto nella mattinata di domenica 20 ottobre alla stazione di Verona. Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, il ragazzo pare stesse attaccanto il poliziotto con un coltello. Quindi, quest’ultimo avrebbe reagito esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco. Il giovane di 26 anni, che dunque ha trovato la morte in stazione, sarebbe stato protagonista di un’aggressione ai danni di due vigili. Un agente sarebbe stato scaraventato a terra, inoltre il Migrante avrebbe anche colpito delle vetrine, e successivamente l’assistente capo della Polfer, dopo che la vittima sembra non avesse abbassato il coltello, avrebbe sparato tre volte centrandolo al petto. Lo stesso agente avrebbe tentato di rianimarlo, ma è morto poco più tardi. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Svolta nella terribile vicenda della morte di un giovane di 26 anni, sparato eda un agente della Polfer. Il fattaccio è avvenuto nella mattinata di domenica 20 ottobre alla stazione di Verona. Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, il ragazzo pare stesse attaccanto ilcon un coltello. Quindi, quest’ultimo avrebbe reagito esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco. Il giovane di 26 anni, che dunque ha trovato la morte in stazione, sarebbe stato protagonista di un’aggressione ai danni di due vigili. Un agente sarebbe stato scaraventato a terra, inoltre ilavrebbe anche colpito delle vetrine, e successivamente l’assistente capo della Polfer, dopo che la vittima sembra non avesse abbassato il coltello, avrebbe sparato tre volte centrandolo al petto. Lo stesso agente avrebbe tentato di rianimarlo, ma è morto poco più tardi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar è stato ucciso in un raid dell’Idf nella Striscia di Gaza - During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. Le truppe, riferisce l’emittente, hanno identificato un gruppo di terroristi in un edificio, hanno sparato contro di loro ed è iniziato uno scontro a fuoco. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. (Lettera43.it)

Milano criminale - il rapinatore ucciso e i baby nazisti : l’epidemia di violenza nella capitale del business - Doppi turni, turni più lunghi, proprio per garantire gli standard di sicurezza. Milano criminale, il rapinatore ucciso e i baby nazisti (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie. comLa città si è svegliata con un altro omicidio, a pochi giorni dall’uccisione a Rozzano di Manuel Mastrapasqua per mano di Daniele Rezza, che voleva rapinarlo. (Notizie.com)

Ucciso nella faida di camorra : Dda invoca 110 anni di carcere per boss e killer dei Casalesi - Centodieci anni di carcere complessivi per 5 persone coinvolte nell'omicidio di Domenico Cioffo, ucciso a San Cipriano d'Aversa il primo febbraio 1995 durante la faida di camorra tra il clan dei Casalesi e quello di Giuseppe Quadrano, del quale Cioffo era un affiliato. Dinanzi al gup Marco... (Casertanews.it)