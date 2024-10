Ilfattoquotidiano.it - Massa Lubrense, il verbale: “Carte false e foto sostituite: così l’assessore ebbe il condono sulla casa”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La pratica diex lege 724/94 dell’ex assessore aldi, Domenico Tizzano, è stata manomessa e truccata per farla approvare nell’ottobre 2017 attraverso una “macroscopica falsità” e “in malafede”. E come sarandata? “È ovvio che qualcuno in maniera occulta abbia inserito, non so quando, nella pratica didel ‘95 gli elaborati progettuali e tutta la documentazione tecnica relativa all’attuale fabbricato. Verosimilmente all’inizio vi erano gli elaborati relativi all’immobile dove viveva il padre di Tizzano, io so che infatti tale immobile esisteva nel ‘95”.