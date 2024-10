Lapresse.it - Manovra, Confindustria dialoga con il governo: le richieste di Orsini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ovviamente stiamondo, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti e portato le nostre istanze. Abbiamo chiesto la strutturalità del cuneo fiscale, perché vuol dire dare capacità di spesa a chi lavora nelle nostre aziende”. Lo dice il presidente di, Emanuele, che dal palco dell’Assemblea generale di Assolombarda si dice e “contento” per il risultato ottenuto sul taglio del cuneo. All’esecutivo ha inoltre proposto “la casa a un costo sostenibile per i ragazzi che lavorano all’interno delle nostre imprese”. L’altro tema negoziale è come “rendere attrattivo il nostro Paese” e come “far crescere le nostre imprese“, con il dialogo “su un’Ires premiale per chi mantiene gli utili per almeno un 70% all’interno dell’impresa“, investendone una parte pari al 30% per tecnologia, produttività, welfare e produzione.