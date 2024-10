Maltempo in Italia, migliaia di sfollati in Emilia Romagna. Il salvataggio di un bimbo di tre mesi (video) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo in Italia ha colpito duramente il territorio nazionale negli ultimi giorni, ma in particolar modo l’Emilia-Romagna, che a causa della sua fragilità resta uno dei territori coinvolti maggiormente dall’ondata di pioggia e fango. Tra sabato e domenica, il bilancio fa segnare un quadro devastante per la regione Emiliana, basti pensare alle 2500 persone che a Bologna e nella sua provincia sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’allontanamento dalle dimore è dovuto prevalentemente alle esondazioni dei canali di Savena, Ravone e Navile. Si registra anche il tragico decesso di un 20enne, Simone Farinelli, travolto dalla piena del fiume Zena nella località di Pianoro. Secoloditalia.it - Maltempo in Italia, migliaia di sfollati in Emilia Romagna. Il salvataggio di un bimbo di tre mesi (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilinha colpito duramente il territorio nazionale negli ultimi giorni, ma in particolar modo l’, che a causa della sua fragilità resta uno dei territori coinvolti maggiormente dall’ondata di pioggia e fango. Tra sabato e domenica, il bilancio fa segnare un quadro devastante per la regionena, basti pensare alle 2500 persone che a Bologna e nella sua provincia sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. L’allontanamento dalle dimore è dovuto prevalentemente alle esondazioni dei canali di Savena, Ravone e Navile. Si registra anche il tragico decesso di un 20enne, Simone Farinelli, travolto dalla piena del fiume Zena nella località di Pianoro.

