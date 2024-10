Maltempo, il nuovo allerta della protezione civile per Messina: oggi la conta dei danni alla Regione (Di lunedì 21 ottobre 2024) La domenica di sole ha allentato la morsa in Sicilia dopo i danni causati dal Maltempo che hanno flagellato l’isola per l’intera giornata di sabato ma il nuovo avviso meteo della protezione civile richiede attenzione per oggi con allerta gialla su Messina, Catania ma anche Siracusa e Ragusa e Messinatoday.it - Maltempo, il nuovo allerta della protezione civile per Messina: oggi la conta dei danni alla Regione Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La domenica di sole ha allentato la morsa in Sicilia dopo icausati dalche hanno flagellato l’isola per l’intera giornata di sabato ma ilavviso meteorichiede attenzione percongisu, Catania ma anche Siracusa e Ragusa e

Maltempo - nuovo stop per la Circumvesuviana - Il maltempo anche questa volta sta generando pesanti disagi agli utenti della Circumvesuviana. A causa della pioggia, infatti, ci sono problemi per la circolazione dei treni lungo le linee vesuviane gestite da Eav. Nel dettaglio, come sottolinea lo stesso Ente Autonomo Volturno in una nota... (Napolitoday.it)

Maltempo - tracima di nuovo lo Sterza : pochi mesi fa aveva travolto una nonna e il nipotino di 5 mesi - Considerando i danni causati dalle piogge intense e gli allagamenti che hanno reso pericolose molte strade, è stata disposta per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, così come dei parchi pubblici presenti nel territorio comunale. Questo torrente era già noto per il tragico evento del 23 settembre scorso, quando travolse una donna e il suo nipotino di soli cinque mesi a ... (Thesocialpost.it)

Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna - scatta una allerta meteo "gialla" - Maltempo di nuovo in arrivo sulla Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 16 ottobre, alla mezzanotte di domani, giovedì 17, sarà attiva l’allerta meteo numero 140, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è "gialla". "Sono... (Cesenatoday.it)