LIVE Arnaldi-Goffin, ATP Basilea 2024 in DIRETTA: cambia l'avversario dell'azzurro (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 cambia l'avversario dell'azzurro. Il forfait di Carballes Baena apre le porte a David Goffin come lucky loser, 33enne belga numero 54 del ranking. 14.12 Termina il primo set dell'incontro tra Koolhof/Mektic e Cerundolo/Etcheverry. L'olandese e il croato conducono 1-0 sulla coppia argentina, chiudendo il primo set sul 6-4. 13.16 E' appena terminato il primo dei due appuntamenti che precedono la sfida tra l'italiano e l'iberico. La coppia Gonzalez/Roger Vasselin ha sconfitto Baez/Bublik in due set: 6-3 , 6-4 strappando l'accesso ai quarti di finale nel doppio maschile. Altro doppio in programma tra poco: Koolhof/Mektic contro Cerundolo/Etcheverry. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Roberto Carballes Baena, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Basilea.

