L’incredibile storia di Luciano la sua memoria si è fermata a 39 anni fa | Non so chi sono mia moglie e mio figlio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Drammatica e sconcertante ladiD’Adamo, che nel 2019 fu coinvolto in un incidente che di fatto lo ha riportato indietro di 39cancellandoe ricordi. Come riferito da Il Messaggero il giorno dopo l’incidenteriaprì gli occhi e, quando un infermiere gli chiese il numero di un parente, lui disse che ricordava il numero della madre. I medici avevano percepito che qualcosa non andava, sensazione che è stata conquando l’uomo non ha riconosciuto la. Lei lo chiamavae lui si chiedeva come facesse a sapere il suo nome.si era fermato a quando aveva 24e infatti non ha riconosciuto neanche il: “Come faceva un ragazzo nato prima di me ad essere mio?” – si era chiesto l’uomo. Ricordava inoltre di essere fidanzato, non sposato, e con quella ragazza stava anche organizzando il matrimonio.