Le immagini di Donald Trump che frigge patatine da McDonald’s (Di lunedì 21 ottobre 2024) A volte la realtà supera la fantasia, a tal punto che foto reali sembrano immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. È il caso di quelle che ritraggono Donald Trump versione dipendente di McDonald’s, impegnato a friggere le patatine servite nella famosa catena di fast food. E in particolare di questa, che la foto non IA più IA mai vista. This is one of the most AI-looking non-AI photos I’ve ever seen https://t.co/WAx9aCJ6yg — Populism Updates (@PopulismUpdates) October 20, 2024 Trump ha fritto e servito French fries a Feasterville-Trevose, in Pennsylvania Dopo aver ripetutamente accusato Kamala Harris di aver mentito sulla sua esperienza lavorativa da McDonald’s quando era studentessa universitaria, Trump ha visitato un ristorante della catena di fast food a Feasterville-Trevose, in Pennsylvania. Lettera43.it - Le immagini di Donald Trump che frigge patatine da McDonald’s Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A volte la realtà supera la fantasia, a tal punto che foto reali sembranorealizzate con l’intelligenza artificiale. È il caso di quelle che ritraggonoversione dipendente di Mc’s, impegnato are leservite nella famosa catena di fast food. E in particolare di questa, che la foto non IA più IA mai vista. This is one of the most AI-looking non-AI photos I’ve ever seen https://t.co/WAx9aCJ6yg — Populism Updates (@PopulismUpdates) October 20, 2024ha fritto e servito French fries a Feasterville-Trevose, in Pennsylvania Dopo aver ripetutamente accusato Kamala Harris di aver mentito sulla sua esperienza lavorativa da Mc’s quando era studentessa universitaria,ha visitato un ristorante della catena di fast food a Feasterville-Trevose, in Pennsylvania.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice - nelle prime immagini del film - Sebastian Stan è un Donald Trump rampante - Fresh from turn away crowds and standing ovations at the Cannes and Telluride film festivals, THE APPRENTICE, starring Sebastian Stan as Donald Trump, Jeremy Strong as Roy Cohn, and Maria Bakalova as Ivana Trump. pic. Briarcliff Entertainment ha diffuso una prima clip promozionale di The Apprentice, biopic su un giovane Donald Trump (Sebastian Stan) che nella rampante New York anni ’70 cerca ... (Cinemaserietv.it)

Donald Trump ha pubblicato immagini IA che fanno pensare a un supporto politico delle fan di Taylor Swift - Immagini IA che vogliono sembrare foto reali. Magliette con la scritta “Swifties for Trump” indossate da giovani donne. Le ha pubblicate Donald Trump sul suo social ... Leggi tutto . (Dday.it)

Donald Trump lancia le immagini di un falso endorsement di Taylor Swift. Artista e staff furiosi : “Mai sostenuto. Ha chiaramente perso la testa” - Al Daily Mail la fonte ha smentito il sostegno della popstar 34enne che, pur non essendosi ancora pronunciata in vista delle prossime presidenziali, nel 2020 si è espressa a favore di Joe Biden e Kamala Harris. L’intelligenza artificiale ormai sta prendendo piede in diversi settori della comunicazione ed anche nella campagna politica presidenziale americana. (Ilfattoquotidiano.it)