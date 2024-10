Gaeta.it - La Stazione Chiaia di Napoli ospita la sfilata della collezione autunno/inverno 2024 di Roberta Bacarelli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’innovativo mondomoda si incontra con il carattere vibrante di, dove lanuova Linea 6 diventa un palcoscenico inedito per ladi. La stilista partenopea presenterà la sua, un evento che si terrà domani alle 17.30. In questa location unconventional,esplora il tema Urban underground, mescolando raffinatezza e un tocco audace, in un’interpretazione fresca e originale del panorama fashion attuale. Un connubio tra arte e architettura La sceltacome sede per un evento di moda non è solo una questione di novità, ma riflette anche un profondo legame tra arte, architettura e cultura. Questa, progettata con linee moderne e spazi ampi, offre un’ambientazione che rispecchia il dinamismocittà.