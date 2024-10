La sfida delle scuole nei piccoli centri: dall’amministrazione 35.000 euro l’anno in un’isola ligure per il doposcuola (Di lunedì 21 ottobre 2024) La sola buona volontà non basta a sostenere le scuole nei piccoli paesi, servono fondi reali. Nel comune di Isola del Cantone, in Liguria, l'amministrazione ha deciso di autofinanziarsi per offrire un servizio di doposcuola gratuito. Il sindaco e i consiglieri comunali hanno scelto di rinunciare alle loro indennità per avviare questo progetto, a beneficio delle famiglie del paese, che conta meno di 1.400 abitanti. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 13:30 alle 17:00. L'articolo La sfida delle scuole nei piccoli centri: dall’amministrazione 35.000 euro l’anno in un’isola ligure per il doposcuola . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La sola buona volontà non basta a sostenere leneipaesi, servono fondi reali. Nel comune di Isola del Cantone, in Liguria, l'amministrazione ha deciso di autofinanziarsi per offrire un servizio digratuito. Il sindaco e i consiglieri comunali hanno scelto di rinunciare alle loro indennità per avviare questo progetto, a beneficiofamiglie del paese, che conta meno di 1.400 abitanti. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 13:30 alle 17:00. L'articolo Lanei35.000inper il

