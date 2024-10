La fortuna premia la Toscana. Lotto e 10eLotto, due maxi-vincite (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2023 – Toscana fortunata nelle estrazioni del weekend di Lotto e 10eLotto con due ricche vincite. A Massa, grazie ad una quaterna (22-77-89-90) sulla ruota Nazionale, sono stati vinti 50.596 euro, a fronte di una spesa di soli 5 euro. Al 10eLotto è stata premiata Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, con un ‘9’ da 20mila euro con una giocata di soli 2 euro nella modalità legata all’estrazione del Lotto. Lanazione.it - La fortuna premia la Toscana. Lotto e 10eLotto, due maxi-vincite Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2023 –ta nelle estrazioni del weekend die 10econ due ricche. A Massa, grazie ad una quaterna (22-77-89-90) sulla ruota Nazionale, sono stati vinti 50.596 euro, a fronte di una spesa di soli 5 euro. Al 10eè statata Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, con un ‘9’ da 20mila euro con una giocata di soli 2 euro nella modalità legata all’estrazione del

