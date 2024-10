Oasport.it - Jannik Sinner e la vittoria contro Alcaraz a Riad: vale più di sei milioni di dollari

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è tanto parlato del torneo di esibizione a, Six Kings Slam, conprotagonista. Un evento dai premi in denaro incredibili, con l’affermazione in finale per il n.1 del mondo valsa seidi. Compensi che hanno fatto storcere il naso, in relazione al fatto che queste cifre sono molto superiori a quelle delle vittorie nei singoli Slam. Si pensi ai 3.6divinti daagli US Open. Tuttavia, lanell’atto conclusivolo spagnolo Carlosha un valore, se possibile, ancora superiore. Non si parla di soldi, ma di significato agonistico. Se è vero che unain un’esibizione non può essere equiparata a quella ottenuta in tornei ufficiali, il successo dell’altoatesinol’iberico è significativa per i risvolti mentali.