Incidenti | ciclista 83enne investito da auto nel varesotto è grave

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 83 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto. E' accaduto poco prima delle 11 a Busto Arsizio, nel varesotto. L'uomo, a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo via Contardo Ferrini, quando un'auto è sopraggiunta investendolo. A seguito dell'impatto, l'83enne è finito a terra, battendo la testa e riportando traumi al volto e alla schiena, oltre che a braccia e gambe. I sanitari del 118 Areu lo hanno soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.

