Incendi dolosi e atti persecutori, due ai domiciliari (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' arrivata ad una clamorosa svolta l'indagine dell'Arma su due Incendi dolosi scoppiati nei mesi scorsi a Vigonza. Nella mattinata di sabato 19 ottobre è stata eseguita dai carabinieri un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Padova su richiesta della Procura con la quale è stata disposta la

