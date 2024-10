“Impagnatiello soffre di alessitimia”, secondo la perizia: anche a Pifferi fu diagnosticato lo stesso disturbo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad Alessandro Impagnatiello, a processo con l'accusa di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, è stata diagnosticata l'alessitimia, il disturbo di non provare emozioni. Così come era stato diagnosticato ad Alessia Pifferi. Fanpage.it - “Impagnatiello soffre di alessitimia”, secondo la perizia: anche a Pifferi fu diagnosticato lo stesso disturbo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ad Alessandro Impagnatiello, a processo con l'accusa di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, è stata diagnosticata l'alessitimia, ildi non provare emozioni. Così come era statoad Alessia

