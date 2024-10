Quotidiano.net - Il torrente rompe l’argine. Mille persone sfollate. Salvati tre bambini

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In poche ore nel Reggiano sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia, il terreno già inzuppato e i canali non sono stati in grado di assorbire l’enorme quantità d’acqua e gli abitanti di un’ampia porzione di pianura e di quartieri della città si sono svegliati in un incubo. Un migliaio di, residenti dei comuni di Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Bagnolo e Gualtieri sono state invitate dalla protezione civile ad abbandonare le loro case o a salire ai piani alti. Tra le 4,45 tra le frazioni di Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria di Gualtieri, ilCrostolo ha rotto. Attorno alle 6,30 sono stati il canalazzo Tassone a spaccare in almeno due punti vicino alla frazione di Villa Seta, ed il Cavo Cava in due punti a Castenovo. A Bagnolo i vigili del fuoco hanno portato in salvo con i gommoni tre famiglie, con tre, un adolescente e sei adulti.