Il Torino rimpiange Buongiorno. La Stampa: Cairo e De Laurentiis iniziarono entrambi da un fallimento

Povero Torino che ha perso 3-2 a Cagliari e ovviamente rimpiange Buongiorno e Bellanova. Scrive La Stampa con Antonio Barillà:

Il problema, denunciato in tempi meno oscuri, non ha radici nelle sue scelte tattiche ma nelle strategie di mezza estate, quando la società ha creduto presuntuosamente di compensare la cessione di Buongiorno (35 milioni più 5 di bonus in saccoccia) e i mancati rinnovi di Rodriguez e Djidj con Coco – 30 presenze in Liga nel curriculum dopo anni di Seconda Divisione spagnola -, Maripan e Walukiewicz, senza dimenticare il mancato riscatto di Lovato che in questo quadro potrebbe apparire un gigante.

