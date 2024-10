Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: Clara e Alfredo si avvicinano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Alarriva la Principessa Soraya. La sovrana dell’Iran viene invitata, nel grande magazzino, per festeggiare la settimana persiana. Tra gli avvenimenti di questa settimana anche l’avvicinamento tra. Ecco quello che accadrà. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica su RaiPlay. Ilda lunedì 21 a venerdì 25Lunedì 21: Roberto e Mario vanno a convivere Roberto e Mario sono molto emozionati per il loro primo giorno di convivenza.riceve una brutta notizia sul suo cambio. Nel frattempo, al, dopo la vittoria della gara Costa Smeralda si pensa di sfruttare l’onda del successo per attrarre sempre più gente nel grande magazzino.