Ildei Wolves Garysi è rammaricato della mancanza di coerenza da parte degli arbitri mentre il Manchester City ha ottenuto una vittoria nei minuti di recupero a Molineux questo pomeriggio. Johnha annuito a casa il corner di Phil Foden con il tempo quasi scaduto, ma l'arbitro Chris Kavanagh ha annullato a causa di Bernardo Silva in posizione di fuorigioco. Tuttavia, Kavanagh ha annullato la sua decisione in seguito all'intervento del VAR avendo ritenuto che il centrocampista del Portogallo non fosse nel mirino del portiere dei Wolves Jose Sa.ha pensato che fosse simile a un gol che i Wolves avevano annullato contro il West Ham la scorsa stagione.