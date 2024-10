Ilrestodelcarlino.it - Il 118 scende in piazza: "Così mi hanno salvato"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La storia di Rocco Corbino, arresto cardiaco edai propri compagni. Si tratta della testimonianza che ha catalizzato l’attenzione, sabato mattina in Galleria Matteotti, della dodicesima edizione della manifestazione ‘Il 118in. Per salvare una vita metti le mani sul cuore’. Professionisti infermieri e autisti del 118 con la collaborazione dei volontari delle associazioni di pubblico soccorso del territorio, sono stati a disposizione della cittadinanza per le esercitazioni sulle tecniche del massaggio cardiaco su manichini e per fornire informazioni sull’arresto cardiaco. Un appuntamento alla presenza del prefetto Massimo Marchesiello, della direttrice dell’azienda Ausl, Monica Calamai, dell’assessore ai Servizi sociali Cristina Coletti, della consigliere regionale, Marcella Zappaterra e con loro rappresentanze di carabinieri e polizia.