Hezbollah: abbattuto drone israeliano (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2.15 Hezbollah ha dichiarato di aver abbattuto un drone israeliano la note tra sabato e domenica, senza specificare il luogo, dopo che i media statali libanesi hanno riferito di pesanti attacchi israeliani in tutto il paese, che hanno preso di mira le filiali dell'istituto finanziario al-Qard al-Hassan,collegato al movimento sciita libanese. I combattenti di Hezbollah delle "unità di difesa aerea hanno abbattuto un drone israeliano Hermes 450", ha affermato il Partito di Dio.

